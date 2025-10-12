В некоторых районах Азербайджана пройдут дожди и грозы
Экология
- 12 октября, 2025
- 17:43
В отдельных районах Азербайджана 13 октября ожидается неустойчивая погода, местами пройдут дожди и грозы.
Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в ряде мест дожди будут носить ливневый, интенсивный и сильный характер, возможен град, в горных районах - снег.
В связи с дождливой погодой ожидается повышение уровня воды в реках, в некоторых горных речках возможны кратковременные паводки и селевые потоки.
