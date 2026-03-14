В некоторых районах Азербайджана ожидаются дожди и грозы - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Экология
- 14 марта, 2026
- 15:47
В западных районах Азербайджана 15-18 марта местами ожидаются осадки, в горных районах выпадет снег.
Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
В ряде районов ожидается усиление осадков и грозы. В горных районах возможен град.
По прогнозам синоптиков, из-за интенсивных осадков может повыситься уровень воды в реках. В некоторых реках Лянкяран-Астаринского региона существует вероятность кратковременных паводков.
