В некоторых горных районах Азербайджана прошли кратковременные дожди

По состоянию на 8:00 утра, погодные условия на территории страны в основном оставались без осадков. Однако в дневное время в некоторых горных районах прошли кратковременные дожди.

По состоянию на 8:00 утра, погодные условия на территории страны в основном оставались без осадков. Однако в дневное время в некоторых горных районах прошли кратковременные дожди.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В районах Грыз и Лерик наблюдался туман.

В соответствии с "желтым" предупреждением, северо-восточный ветер местами усиливался до 22 м/с в Джульфе.

Максимальная температура воздуха составила: в Баку и на Абшеронском полуострове - 27°C, в Нахчыванской АР - 31°C, в Аранских районах - 30°C, в горных районах — до 18°C.