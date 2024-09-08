О нас

В некоторых горных районах Азербайджана прошли кратковременные дожди

В некоторых горных районах Азербайджана прошли кратковременные дожди По состоянию на 8:00 утра, погодные условия на территории страны в основном оставались без осадков. Однако в дневное время в некоторых горных районах прошли кратковременные дожди.
Экология
8 сентября 2024 г. 09:27
В некоторых горных районах Азербайджана прошли кратковременные дожди

По состоянию на 8:00 утра, погодные условия на территории страны в основном оставались без осадков. Однако в дневное время в некоторых горных районах прошли кратковременные дожди.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В районах Грыз и Лерик наблюдался туман.

В соответствии с "желтым" предупреждением, северо-восточный ветер местами усиливался до 22 м/с в Джульфе.

Максимальная температура воздуха составила: в Баку и на Абшеронском полуострове - 27°C, в Нахчыванской АР - 31°C, в Аранских районах - 30°C, в горных районах — до 18°C.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Bəzi dağlıq ərazilərdə yağış yağıb – FAKTİKİ HAVA  

Экслюзивные новости

SOCAR покрывает потребности в газе комбината Asarel Medet в Болгарии
SOCAR покрывает потребности в газе комбината Asarel Medet в Болгарии
5 сентября 2024 г. 14:21
Наблюдатель из Мозамбика: Участие в выборах необходимо для демократических традиций в Азербайджане
Наблюдатель из Мозамбика: Участие в выборах необходимо для демократических традиций в Азербайджане
1 сентября 2024 г. 13:06
Председатель участка: Среди избирателей наблюдается высокая активность  
ФотоПредседатель участка: Среди избирателей наблюдается высокая активность  
1 сентября 2024 г. 09:37
Паоло фон Ширах: Западным странам нужна большая осведомленность о реалиях на Южном Кавказе
Паоло фон Ширах: Западным странам нужна большая осведомленность о реалиях на Южном Кавказе
31 августа 2024 г. 15:00
Эксперт: Конференция COP29 в Азербайджане - демонстрация международных достижений страны
Эксперт: Конференция COP29 в Азербайджане - демонстрация международных достижений страны
29 августа 2024 г. 15:55
АФФА обнародовала причину наложения штрафа на футбольный клуб Зиря
АФФА обнародовала причину наложения штрафа на футбольный клуб "Зиря"
29 августа 2024 г. 13:06
Эксперт: Транскаспийский коридор демонстрирует хорошую динамику
Эксперт: Транскаспийский коридор демонстрирует хорошую динамику
28 августа 2024 г. 14:52
Посол: За последние 4 года парламент Нидерландов принял 26 антиазербайджанских резолюций
Посол: За последние 4 года парламент Нидерландов принял 26 антиазербайджанских резолюций
27 августа 2024 г. 15:26
Замминистра РК: Создание безъядерных зон помогают укрепить доверие между странами
Замминистра РК: Создание безъядерных зон помогают укрепить доверие между странами
27 августа 2024 г. 15:08
Посол: Западная демократия и парламентаризм вовсе не синонимы справедливости и объективности
Посол: Западная демократия и парламентаризм вовсе не синонимы справедливости и объективности
27 августа 2024 г. 14:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi