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В Нефтчалинском районе Азербайджана смешались воды Каспия и Куры

В Нефтчалинском районе Азербайджана смешались воды Каспия и Куры Из-за смешения каспийских вод с рекой Курой, в Нефтчалинском районе возникли экологические и аграрные проблемы.
Экология
7 марта 2022 г. 08:37
В Нефтчалинском районе Азербайджана смешались воды Каспия и Куры

Из-за смешения каспийских вод с рекой Курой, в Нефтчалинском районе возникли экологические и аграрные проблемы.

Как передает аранское бюро Report, в связи падением уровня воды на реке Кура морская вода смешалась с речной. Она достигла села Арабгардашбейли района Нефтчалинского района.

В этом году планируется засеять 8,5 тыс. га хлопчатника. Несмотря на то, что река Кура в настоящее время засолена, владельцы хозяйств отказались от проведения вспашки перед посевом.

По словам заместителя главы исполнительной власти Нефтчалинского района Бурджали Агаева, соответствующая комиссия, созданная указом президента Азербайджана в связи с засолением реки Куры, серьезно занимается изучением вопроса. В настоящее время специалисты изучают выполнение необходимых мероприятий по получению воды из реки Куры, накопления и постоянного обеспечения ею населения.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXəzərin suyu Kürə qarışıb, ekoloji problemlər yaranıb

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