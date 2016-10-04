В Нахчыване запечатлена фотография детенышей леопарда

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ В Национальном парке Зангезур имени Гасана Алиева в Нахчыванской Автономной Республике летом 2016 года запечатлена фотография леопардовых тигрят.

Об этом Report сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Согласно информации, кадры были получены при помощи фото-ловушек, установленных в рамках проекта по восстановлению популяции леопардов, проводимого совместно министерством экологии и природных ресурсов, IDEA (Инициативой международного диалога по охране окружающей среды), Всемирного фонда защиты дикой природы (WWF).

Как сообщили в министерстве, специалисты пришли к выводу, что за последние 5 лет активизировался процесс возвращения кавказских леопардов в ареал своего обитания на территории Азербайджана. Ранее снимки леопардов были запечатлены в сентябре 2012 года, в феврале-марте 2013 года и в январе 2014 года в Зангезурском национальном парке им. Академика Гасана Алиева, в октябре 2012 года и в мае 2013 года в Гирканском национальном парке. За последние годы в автономной республике были зафиксированы 7 леопардов, 4 из них были самцами, 1 самка и двое тигрят".