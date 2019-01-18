В Нахчыване высота снежного покрова достигла 40 см

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Объявлена фактическая погода, наблюдавшаяся в Азербайджане со второй половины дня 17 января по утренние часы 18 января.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, как отмечалось ранее, с 17 января по утренние часы 18 января климатические условия на территории страны резко изменились, шел дождь, который местами перешел в снег и мокрый снег, в некоторых восточных районах осадки приняли интенсивный характер. Порывистый северо-западный ветер в Баку и на Абшеронском полуострове еще больше усилился.

Количество выпавших осадков в Лянкяран-Астаринской зоне составило 1-26, центрально-низменных районах - 5-18, в Баку и на Абшеронском полуострове - 2-9, Большом Кавказе - 2-15, Газах-Гянджинской зоне - 0-8, Малом Кавказе - 1-4, Нахчыванской АР - 2-5 мм.

Высота снежного покрова в поселке Агдере (Ордубад) составила 40 см, Кишчае, Гырызе - 15, Алтыагадже - 11, Киране, Хыналыге - 10, Гахмугале, Шахдаге - 7, Халтане, Сарыбаше - 6, Шахбузе, Гусаре - 5, Ярдымлы - 4, Губе, Мерезе - 2, Исмаиллы, Дашкесане - 1 см.