В Нахчыване сохраняется нестабильная погода, в горных районах идет снег
Экология
- 07 декабря, 2025
- 12:15
В Нахчыванской Автономной Республике наблюдается нестабильная погода.
Как передает местное бюро Report, с вечера прошлого дня в городах и селах идут дожди, а в высокогорных районах выпал снег.
По данным Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов автономии, высота снежного покрова в поселке Парагачай Ордубадского района на высоте 2500 метров составляет 2 сантиметра, а на плато Батабат в Шахбузском районе - 1 сантиметр.
Последние новости
12:37
В Мингячевире задержана женщина, оставившая годовалого ребенка в подвалеПроисшествия
12:28
МЧС обнародовало детали смертельного ДТП в БилясувареПроисшествия
12:20
В Баку и на Абшероне ожидаются кратковременные дожди, местами ливниЭкология
12:18
Глава МИД Ирана посетит РФ и Беларусь в ближайшее времяВ регионе
12:15
Фото
В Нахчыване сохраняется нестабильная погода, в горных районах идет снегЭкология
12:04
Видео
Минобороны Азербайджана опубликовало еженедельный обзорАрмия
11:52
Фото
Делегация Кыргызстана почтила память Гейдара Алиева на Аллее почетного захороненияВнешняя политика
11:42
Фото
Видео
На территории заповедника "Ичеришехер" проведены тактико-специальные ученияПроисшествия
11:34