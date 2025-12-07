В Нахчыване сохраняется нестабильная погода, в горных районах идет снег

В Нахчыванской Автономной Республике наблюдается нестабильная погода.

Как передает местное бюро Report, с вечера прошлого дня в городах и селах идут дожди, а в высокогорных районах выпал снег.

По данным Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов автономии, высота снежного покрова в поселке Парагачай Ордубадского района на высоте 2500 метров составляет 2 сантиметра, а на плато Батабат в Шахбузском районе - 1 сантиметр.