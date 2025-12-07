Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    В Нахчыване сохраняется нестабильная погода, в горных районах идет снег

    Экология
    • 07 декабря, 2025
    • 12:15
    В Нахчыванской Автономной Республике наблюдается нестабильная погода.

    Как передает местное бюро Report, с вечера прошлого дня в городах и селах идут дожди, а в высокогорных районах выпал снег.

    По данным Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов автономии, высота снежного покрова в поселке Парагачай Ордубадского района на высоте 2500 метров составляет 2 сантиметра, а на плато Батабат в Шахбузском районе - 1 сантиметр.

    Фото
    Naxçıvanda qeyri-sabit hava şəraiti davam edir, dağlıq ərazilərə qar yağır
    Лента новостей