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В Нахчыване пройдет акция по посадке деревьев, посвященная 100-летию Гейдара Алиева

В Нахчыване пройдет акция по посадке деревьев, посвященная 100-летию Гейдара Алиева 11 марта в Нахчыванской Автономной Республике пройдет добровольная акция по посадке деревьев, посвященная 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.
Экология
7 марта 2023 г. 17:44
В Нахчыване пройдет акция по посадке деревьев, посвященная 100-летию Гейдара Алиева

11 марта в Нахчыванской Автономной Республике пройдет добровольная акция по посадке деревьев, посвященная 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

Об этом нахчыванскому бюро Report сообщили в пресс-службе Кабинета министров Нахчыванской АР.

В рамках кампании планируется посадить в общей сложности 40 тыс. саженцев. В акции примут участие сотрудники учреждений, находящихся в ведении Министерства экологии и природных ресурсов Нахчывана, государственных органов и представители общественности.

18 тыс. предназначенных для посадки саженцев были выращены на территории питомника юридического лица публичного права "Нахчыванская служба озеленения", а 22 тыс. саженцев - в питомниках Министерства экологии и природных ресурсов НАР.

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Версия на азербайджанском языке Naxçıvanda Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunan ağacəkmə aksiyası keçiriləcək

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