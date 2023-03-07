В Нахчыване пройдет акция по посадке деревьев, посвященная 100-летию Гейдара Алиева

11 марта в Нахчыванской Автономной Республике пройдет добровольная акция по посадке деревьев, посвященная 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

11 марта в Нахчыванской Автономной Республике пройдет добровольная акция по посадке деревьев, посвященная 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

Об этом нахчыванскому бюро Report сообщили в пресс-службе Кабинета министров Нахчыванской АР.

В рамках кампании планируется посадить в общей сложности 40 тыс. саженцев. В акции примут участие сотрудники учреждений, находящихся в ведении Министерства экологии и природных ресурсов Нахчывана, государственных органов и представители общественности.

18 тыс. предназначенных для посадки саженцев были выращены на территории питомника юридического лица публичного права "Нахчыванская служба озеленения", а 22 тыс. саженцев - в питомниках Министерства экологии и природных ресурсов НАР.