В Национальном парке Гызылагадж произошел пожар

В Лянкяранском районе, на территории Национального природного заповедника Гызылагадж произошел пожар.

В Лянкяранском районе, на территории Национального природного заповедника Гызылагадж произошел пожар.

Как передает Report со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов, инцидент зафиксирован в поселке Балыгчылар.

Так, пожар с площади посева перекинулся на территорию Национального парка.

Пожарные подразделения Государственной противопожарной службы МЧС, личный состав Южного регионального центра, сотрудники Управления лесного хозяйства министерства экологии и природных ресурсов и местные жители были привлечены к тушению пожара.

По предварительным данным, площадь пожара составила 7 гектаров.

Пожар потушен.