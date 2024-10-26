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В Мингячевире посажено 640 саженцев деревьев

В Мингячевире посажено 640 саженцев деревьев В городе Мингячевир прошла акция по посадке деревьев в рамках "Года солидарности во имя зеленого мира".
Экология
26 октября 2024 г. 20:16
В Мингячевире посажено 640 саженцев деревьев

В городе Мингячевире прошла акция по посадке деревьев в рамках "Года солидарности во имя зеленого мира".

Как передает западное бюро Report, сотрудники действующих на территории города учреждений и организаций провели подготовительные работы для посадки саженцев деревьев и цветочных кустарников вдоль дорог.

Саженцы деревьев были посажены на Аллее шехидов, улицах Н.Рафибейли, У.Гаджибекова, И.Гаибова, М.Ф.Ахундова и проспекте Г.Алиева.

Отметим, что в рамках акции всего было посажено более 13 000 саженцев различных деревьев и декоративных кустарников.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMingəçevirdə bu gün 640 ədəd ağac əkilib

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