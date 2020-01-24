В Минэкологии Азербайджана при участии волонтеров состоится соревнование знаний

"1 февраля в Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана с участие добровольцев, осуществляющих деятельность в различных структурах, состоится соревнование знаний".
Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции сказала руководитель пресс-службы министерства Ирада Ибрагимова.
По ее словам, целью проведения соревнования, объединяющего добровольцев из различных министерств и комитетов, является формирование в рядах волонтеров здоровой конкурентной среды, поддержка в усовершенствовании координационного дела и усиления связей.
Она отметила, что на соревновании знаний, которые будут организованы в форме "Хамса", будут участвовать команды около 15 госструктур, и показавшие самые высокие результаты 4 команды выйдут в финал.
Напомним, что по распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева с целью придания импульса индивидуальному развитию молодежи, повышения у них чувства социальной ответственности, эффективного использования потенциала молодежи для благосостояния и устойчивого развития страны 2020-й год в Азербайджанской Республике был объявлен "Годом волонтеров".