В Минэкологии Азербайджана призвали население к бдительности на фоне сильного ветра

Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана обратилось к населению на фоне наблюдающегося на территории республики сильного ветра.
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"Ветреная погода, наблюдающаяся во многих регионах страны, заставляет нас действовать бдительно и осторожно. Мы рекомендуем не забывать о мерах предосторожности. В частности, не рекомендуется оставлять маленьких детей без присмотра.
Также опасно стоять около строительных площадок, рядом с легкими конструкциями, под рекламными щитами, высокими деревьями, электрическими столбами и проводами, также необходимо парковать автомобили в безопасных местах", - добавила И.Ибрагимова.