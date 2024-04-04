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В Минэкологии Азербайджана призвали население к бдительности на фоне сильного ветра

В Минэкологии Азербайджана призвали население к бдительности на фоне сильного ветра Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана обратилось к населению на фоне наблюдающегося на территории республики сильного ветра.
Экология
4 апреля 2024 г. 09:09
В Минэкологии Азербайджана призвали население к бдительности на фоне сильного ветра

Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана обратилось к населению на фоне наблюдающегося на территории республики сильного ветра.

Как сообщила Report руководитель пресс-службы ведомства Ирада Ибрагимова, порывы ветра в Баку и на Абшеронском полуострове усилятся до 30-35 м/с.

"Ветреная погода, наблюдающаяся во многих регионах страны, заставляет нас действовать бдительно и осторожно. Мы рекомендуем не забывать о мерах предосторожности. В частности, не рекомендуется оставлять маленьких детей без присмотра.

Также опасно стоять около строительных площадок, рядом с легкими конструкциями, под рекламными щитами, высокими деревьями, электрическими столбами и проводами, также необходимо парковать автомобили в безопасных местах", - добавила И.Ибрагимова.

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Версия на азербайджанском языке ETSN küləkli hava ilə bağlı əhaliyə çağırış edib

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