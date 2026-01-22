В Милли Меджлисе обсудят роль образования в сохранении экологического баланса

В Милли Меджлисе планируется провести мероприятие на тему "Роль образования в сохранении экологического баланса".

Как сообщает Report, вопрос включен в рабочий план парламентского комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии на весеннюю сессию 2026 года.

План также включает обсуждение темы "Роль экологической культуры в сохранении экологического баланса".