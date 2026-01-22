Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    В Милли Меджлисе обсудят роль образования в сохранении экологического баланса

    Экология
    • 22 января, 2026
    • 15:29
    В Милли Меджлисе обсудят роль образования в сохранении экологического баланса

    В Милли Меджлисе планируется провести мероприятие на тему "Роль образования в сохранении экологического баланса".

    Как сообщает Report, вопрос включен в рабочий план парламентского комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии на весеннюю сессию 2026 года.

    План также включает обсуждение темы "Роль экологической культуры в сохранении экологического баланса".

