В Милли Меджлисе обсудят роль образования в сохранении экологического баланса
Экология
- 22 января, 2026
- 15:29
В Милли Меджлисе планируется провести мероприятие на тему "Роль образования в сохранении экологического баланса".
Как сообщает Report, вопрос включен в рабочий план парламентского комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии на весеннюю сессию 2026 года.
План также включает обсуждение темы "Роль экологической культуры в сохранении экологического баланса".
