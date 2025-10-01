В Кяльбаджаре и на Шахдаге выпал снег

На некоторых территориях страны продолжается дождливая и ветреная погода.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Отмечено, что в высокогорных районах - Кяльбаджаре и на Шахдаге выпал снег.

Количество выпавших осадков составило: в Шеки (Кишчай) - 13 мм, Лерике - 11 мм, Дашкесане, Огузе, Гахе (Сарыбаш), Гедабеке - 9 мм, Астаре, Ярдымлы - 7 мм, Загатале, Гёйгёле - 6 мм, Мингячевире - 5 мм, Гусаре, Шамкире, Балакяне - 4 мм, в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Евлахе, Нафталане, Губе, Лянкяране, Исмаиллы, Гяндже, Сабирабаде, Хачмазе, Габале, Шамахы, Хыналыге (Губа), Шабране, Джейранчёле, Имишли, Гёйчае, Товузе, Тертере, Агдаме, Джалилабаде, Барде, Лачыне, Губадлы, Шуше, Ханкенди, Ходжалы, Физули - до 3 мм.