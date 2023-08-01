В Каспийском море проведены комплексные экологические исследования

Завершился очередной комплексный экологический мониторинг, проведенный экспедиционной группой в составе сотрудников Министерства экологии и природных ресурсов и Института зоологии Министерства науки и образования в Каспийском море на научно-исследо

В Каспийском море завершился очередной комплексный экологический мониторинг, проведенный экспедиционной группой в составе сотрудников министерства экологии и природных ресурсов и Института зоологии министерства науки и образования на научно-исследовательском судне имени Алифа Гаджиева.

Как сообщает Report, в ходе мониторинга проведен анализ гидробиологического состояния моря на Мухтадырском, Губинском, Сиязаньском, Гилязинском, Юго-Восточном Голтукском, Северо-Восточном Голтукском, Лянкяранском, Кюрдилиском и Шахагаджском участках Каспийского моря.

Были взяты пробы воды, зоопланктона, бентоса, воздуха, проведены гидрометеорологические измерения и исследования ряда компонентов.