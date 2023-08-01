О нас

В Каспийском море проведены комплексные экологические исследования

В Каспийском море проведены комплексные экологические исследования Завершился очередной комплексный экологический мониторинг, проведенный экспедиционной группой в составе сотрудников Министерства экологии и природных ресурсов и Института зоологии Министерства науки и образования в Каспийском море на научно-исследо
Экология
1 августа 2023 г. 12:19
В Каспийском море проведены комплексные экологические исследования

В Каспийском море завершился очередной комплексный экологический мониторинг, проведенный экспедиционной группой в составе сотрудников министерства экологии и природных ресурсов и Института зоологии министерства науки и образования на научно-исследовательском судне имени Алифа Гаджиева.

Как сообщает Report, в ходе мониторинга проведен анализ гидробиологического состояния моря на Мухтадырском, Губинском, Сиязаньском, Гилязинском, Юго-Восточном Голтукском, Северо-Восточном Голтукском, Лянкяранском, Кюрдилиском и Шахагаджском участках Каспийского моря.

Были взяты пробы воды, зоопланктона, бентоса, воздуха, проведены гидрометеорологические измерения и исследования ряда компонентов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоXəzər dənizində kompleks ekoloji tədqiqatlar keçirilib

Экслюзивные новости

В Азербайджане число осуществляющих международные грузоперевозки компаний выросло в cемь раз
В Азербайджане число осуществляющих международные грузоперевозки компаний выросло в cемь раз
31 июля 2023 г. 18:43
Раскрыты подробности резни, устроенной Вагифом Хачатуряном в Мешали - РАССКАЗЫВАЕТ ОЧЕВИДЕЦ
Раскрыты подробности резни, устроенной Вагифом Хачатуряном в Мешали - РАССКАЗЫВАЕТ ОЧЕВИДЕЦ
31 июля 2023 г. 14:23
Эксперт: Усиление сотрудничества Азербайджана и Узбекистана в энергосфере на пользу обеим странам
Эксперт: Усиление сотрудничества Азербайджана и Узбекистана в энергосфере на пользу обеим странам
31 июля 2023 г. 12:34
Политолог: Индия недооценивает геополитическую значимость Азербайджана, переоценивая Армению
Политолог: Индия недооценивает геополитическую значимость Азербайджана, переоценивая Армению
31 июля 2023 г. 11:13
Эксперт: Доставка индийского вооружения в Армению ставит под угрозу стабильность в регионе
Эксперт: Доставка индийского вооружения в Армению ставит под угрозу стабильность в регионе
28 июля 2023 г. 16:23
Министерство: На IDEF-2023 наблюдался большой интерес к продукции оборонной промышленности Азербайджана
Министерство: На IDEF-2023 наблюдался большой интерес к продукции оборонной промышленности Азербайджана
28 июля 2023 г. 14:18
Представитель министерства: Африканские страны хотят закупать продукцию оборонной промышленности Азербайджана
ФотоПредставитель министерства: Африканские страны хотят закупать продукцию оборонной промышленности Азербайджана
27 июля 2023 г. 14:59
Эксперт: Азербайджан идет к устойчивому будущему с использованием возобновляемой энергии
Эксперт: Азербайджан идет к устойчивому будущему с использованием возобновляемой энергии
27 июля 2023 г. 12:28
Политолог: Азербайджан может поставлять значительные ресурсы в ЕС в ближайшие десятилетия
Политолог: Азербайджан может поставлять значительные ресурсы в ЕС в ближайшие десятилетия
25 июля 2023 г. 15:19
Названы объемы потерь воды в Азербайджане
Названы объемы потерь воды в Азербайджане
25 июля 2023 г. 12:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi