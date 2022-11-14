В Каспийском море начался экологический мониторинг

В Каспийском море проводятся экологические мониторинги.

В Каспийском море проводятся экологические мониторинги.

Об этом Report сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов.

Экспедиционная группа, начавшая мониторинг в Каспийском море на научно-исследовательском судне МЭПР имени Алифа Гаджиева, с 4 ноября до сегодняшнего дня провела экологические мониторинги гидробиологического состояния Каспийского моря в Лянкярани и Кюр-Дили.

Руководитель экспедиции, начальник Управления Каспийского комплексного экологического мониторинга Назим Махмудов рассказал, что в ходе экспедиции на 17 участках были взяты пробы воды, грунта, донных отложений, зоопланктона, бентоса, воздуха, проведены гидрометеорологические измерения и исследования по различным компонентам.

По словам руководителя группы, мониторинг будет продолжаться до 17 ноября, в ближайшие дни исследовательские работы будут проводиться на месторождениях "Сангачал-Дуванный-Хара-Зиря" и "8 марта".