В Каспийском море наблюдается улучшение химического состава воды

В Каспийском море, согласно результатам последних мониторингов, наблюдается улучшение химического состава воды.

В Каспийском море, согласно результатам последних мониторингов, наблюдается улучшение химического состава воды.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам начальник Каспийского управления комплексного экологического мониторинга Джейхун Мурадов.

По его словам, в последние годы в Каспийском море снижается уровень загрязнения, развитие зообентоса идет в соответствии с сезоном. Этому способствует строительство модульных установок в пляжных зонах, применение новейших технологий на платформах и судах, добавил он.