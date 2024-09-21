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В Каспийском море наблюдается улучшение химического состава воды

В Каспийском море наблюдается улучшение химического состава воды В Каспийском море, согласно результатам последних мониторингов, наблюдается улучшение химического состава воды.
Экология
21 сентября 2024 г. 11:54
В Каспийском море наблюдается улучшение химического состава воды

В Каспийском море, согласно результатам последних мониторингов, наблюдается улучшение химического состава воды.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам начальник Каспийского управления комплексного экологического мониторинга Джейхун Мурадов.

По его словам, в последние годы в Каспийском море снижается уровень загрязнения, развитие зообентоса идет в соответствии с сезоном. Этому способствует строительство модульных установок в пляжных зонах, применение новейших технологий на платформах и судах, добавил он.

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