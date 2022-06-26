В июне в Азербайджане зарегистрировано 13 паводков

В июне в результате сильных дождей, преимущественно в северных и западных районах страны, на реках страны зарегистрировано 13 паводков.

В июне в результате сильных дождей, преимущественно в северных и западных районах страны, на реках страны зарегистрировано 13 паводков.

Как передает Report, об этом сообщила глава Национальной гидрометеорологической службы Минприроды Умайра Тагиева.

Она отметила, что это рекорд за последние 20 лет.

"Наиболее опасные паводки зарегистрированы 10 июня в Гянджачай-Алаханчаллы, протекающей по Дашкесанскому району, и 22 июня в Геранчай-Юхары Агджакенд, протекающей по Геранбойскому району", - сказала глава службы.

У.Тагиева подчеркнула, что для сравнения в 2016 году было зарегистрировано всего 9 паводков, а в остальные годы в среднем 5-6 паводков.