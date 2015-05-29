​В июне температура воздуха в Азербайджане будет близка к климатической норме

Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на июнь. Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР), в июне среднемесячная температура будет близка к климатической норме.

Уровень осадков будет также близок к норме, однако местами он может немного превысить ее.

В Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура составит 23-25 градусов тепла (ночью 15-20, днем 23-28, в отдельные дни 30-35 градусов тепла), что также близко к климатической норме.

Ежемесячный уровень осадков будет близок к климатической норме (норма 9-12 мм).

В Нахчыванской Автономной Республике среднемесячная температура составит 22-25 градусов тепла (ночью 14-19, днем 25-30, в отдельные дни 32-36 градусов тепла), что также близко к климатической норме.

Уровень осадков будет близок к климатической норме (норма 21-35 мм).

В Верхнем Карабахе - Ханкенди, Шуше, Ходжалы, Ходжавенде, Губадлы, Зенгилане, Лачыне, Кельбаджаре, Дашкесане и Гедабеке среднемесячная температура составит 15-19 градусов тепла (ночью 10-15, днем 18-23 градусов тепла, в отдельные дни - до 29 градусов тепла), что также близко к климатической норме.

Ежемесячное количество осадков будет близко к климатической норме, но местами может чуть ее превысить (норма 86-130 мм).

В Газахском, Гянджинском, Геранбойском, Тертерском, Агдамском, Физулинском, Джебраильском районах среднемесячная температура составит 21-23 градусов тепла (ночью 13-18, днем 23-28, в некоторые дни 30-34 градусов тепла), что также близко к климатической норме.

Уровень ежемесячного количества осадков будет близок к климатической норме (норма 46-63 мм).

В Балакянах, Закатале, Гахе, Шеки, Огузе, Габале, Исмаиллах, Аксу, Шемахе, Хызы, Сиязани, Шабрани, Губе, Гусарах, Хачмазе среднемесячная температура составит 19-22 градусов тепла (ночью 12-17, днем 20-25, в отдельные дни 27-32 градусов тепла), что близко к климатической норме.

Уровень ежемесячного количества осадков будет близок к климатической норме, но в отдельные дни немного ее превысит (норма 18-179 мм).

В Центральных низменных районах - Мингечевир, Евлах, Гейчай, Агдаш, Кюрдемир, Имишли, Агджабеди, Бейлаган, Сабирабад, Биласувар, Саатлы, Ширван, Гаджигабул, Сальяны, Нефтчала, среднемесячная температура составит 23-25 градусов тепла (ночью 15-20, днем 25-30, в отдельные дни 33-36 градусов тепла), что также близко к климатической норме.

Уровень ежемесячного количества осадков будет близок к климатической норме (норма 12-49 мм).

В Масаллах, Ярдымлы, Лерике, Лянкяране, Астаре среднемесячная температура составит 20-23 градусов тепла (ночью 15-20, днем 23-28, в отдельные дни 30-33 градусов тепла), что близко к климатической норме.

Уровень ежемесячного количества осадков будет близок к климатической норме (29-47 мм).