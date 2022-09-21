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В Хырдалане строительная компания повредила деревья

В Хырдалане строительная компания повредила деревья В Хырдалане строительная компания повредила деревья.
Экология
21 сентября 2022 г. 16:30
В Хырдалане строительная компания повредила деревья

В Хырдалане строительная компания повредила деревья.

Как передает Report, об этом сообщил официальный представитель Государственной службы экологической безопасности Фарид Пириев.

По его словам, была рассмотрена поступившая в госслужбу жалоба в связи с вырубкой деревьев по адресу город Хырдалан, улица Мамед Эмина Расулзаде. В ходе осмотра, проведенного по указанному адресу, было установлено, что ЖСК Kristal AA İnşaat во время проведения строительных работ повредила деревья, которые впоследствии высохли. В отношении ЖСК как юридического лица составлен протокол. Собранные документы направлены в Абшеронский районный суд в целях принятия соответствующих мер.

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Версия на азербайджанском языке Xırdalanda tikinti şirkəti ağacları zədələyib

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