В Хырдалане строительная компания повредила деревья

В Хырдалане строительная компания повредила деревья.

В Хырдалане строительная компания повредила деревья.

Как передает Report, об этом сообщил официальный представитель Государственной службы экологической безопасности Фарид Пириев.

По его словам, была рассмотрена поступившая в госслужбу жалоба в связи с вырубкой деревьев по адресу город Хырдалан, улица Мамед Эмина Расулзаде. В ходе осмотра, проведенного по указанному адресу, было установлено, что ЖСК Kristal AA İnşaat во время проведения строительных работ повредила деревья, которые впоследствии высохли. В отношении ЖСК как юридического лица составлен протокол. Собранные документы направлены в Абшеронский районный суд в целях принятия соответствующих мер.