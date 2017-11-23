В Хыналыге выпал снег высотой 22 см - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

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Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Обнародована фактическая погода, наблюдаемая на территории Азербайджана с полудня 22 ноября по утро 23 ноября.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, как и прогнозировалось ранее, с полудня 22 ноября по утро 23 ноября на территории страны была нестабильная погода, наблюдался дождь, местами сильный, в горных и предгорных районах выпал снег. Преобладал северо-западный ветер, который временами усиливался в Баку и на Абшеронском полуострове и в некоторых районах.

Количество выпавших осадков в Баку и на Абшеронском полуострове, Забрате, Бине, Монтине - 1 мм, в Лянкяран-Астаринской зоне – 1-42 мм, на Большом Кавказе – 2-25 мм, на Малом Кавказе - 6-9 мм, в районах Центрального Арана – 1-9 мм, в Нахчыванской АР - 1-4 мм, в Газах-Гянджинской зоне – 1-3 мм.

Высота снежного покрова в Сарыбаше, Хыналыге составила 22 см, Шахдаге - 21 см, Гусаре - 6 см, Гедабеке - 5 см, в Башдашагыл и Алтыагадже - 4 см, в Дашкесане и Кишчае (Шеки) - 2 см, Губе - 1 см.