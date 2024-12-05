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В ходе реконструкции Центрального ботанического сада снесены несколько ресторанов и незаконные постройки

В ходе реконструкции Центрального ботанического сада снесены несколько ресторанов и незаконные постройки В ходе ремонта Центрального ботанического сада было снесено свыше 30 авторемонтных мастерских, несколько объектов общественного питания и незаконные постройки различного назначения.
Экология
5 декабря 2024 г. 15:38
В ходе реконструкции Центрального ботанического сада снесены несколько ресторанов и незаконные постройки

В ходе ремонтных работ в Центральном ботаническом саду было снесено свыше 30 авторемонтных мастерских, несколько объектов общественного питания и незаконные постройки различного назначения.

Как передает Report, об этом сообщили представителям СМИ в ходе ознакомления с работами в Центральном ботаническом саду.

Журналисты ознакомились с капитальными ремонтными, реставрационными и реконструкционными работами, в результате которых территория ботанического сада была увеличена с 39 до 45 га.

В саду создан входной комплекс, построены соответствующие современным требованиям и строительным нормам новые оранжереи, фонтан, проведен капитальный ремонт существующих оранжерей. Здесь высажены привезенные из зарубежных стран редкие декоративные деревья, кустарники и различные цветы, выращенные в особых условиях.

В саду созданы 3-блочная теплица для выращивания растений, озерный комплекс и смотровая площадка.

На территории сада построено новое четырехэтажное административное здание, а в старинном двухэтажном административном здании, имеющем форму полумесяца, проведены капитальный ремонт и реставрация. В ботаническом саду возведен современный пешеходный мост длиной 650 метров и установлен лифт. На территории сада будут функционировать два ресторана.

Помимо зеленой зоны в форме лабиринта, в саду также созданы детско-развлекательная площадка, место для парковки автомобилей. Старая входная зона отремонтирована с сохранением оригинального стиля.

Построены подземные водохранилища, насосные станции и котельные. Восстановлен забор вдоль территории, проложены пешеходные дорожки, установлены современные скамейки, системы освещения, противопожарной защиты и видеонаблюдения, обновлена система орошения зеленых насаждений, общая площадь которых составляет 26 гектаров.

Отметим, что Центральный ботанический сад, созданный в 1934 году с целью охраны существующих во флоре Азербайджана видов растений и генофонда, имеет важное значение с точки зрения защиты окружающей среды, научных исследований и просветительской работы.

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Версия на азербайджанском языке Mərkəzi Nəbatət Bağının təmiri zamanı ərazidə yerləşən bir neçə restoran və qanunsuz tikililər sökülüb

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