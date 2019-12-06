В Хызы прошла акция по посадке деревьев

В рамках инициативы первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой по посадке за один день 650 тыс. деревьев, приуроченной к 650-летию великого поэта Имадеддина Насими, в Хызинском районе состоялась акция по посадке деревьев.

Как сообщает Report, жители района активно участвовали в акции.

Жители посадили большое количество елей и оливковых деревьев, соответствующих и устойчивых к климатическим условиям района, а также красивых с декоративной точки зрения.

Отметим, что кампания по посадке деревьев стартовала сегодня. Была создана карта мест для посадки деревьев. В целом, по стране будет посажено 650 тыс. деревьев.