 Наверх

В Хызы прошла акция по посадке деревьев

В Хызы прошла акция по посадке деревьев

В рамках инициативы первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой по посадке за один день 650 тыс. деревьев, приуроченной к 650-летию великого поэта Имадеддина Насими, в Хызинском районе состоялась акция по посадке деревьев.

Как сообщает Report, жители района активно участвовали в акции.

Жители посадили большое количество елей и оливковых деревьев, соответствующих и устойчивых к климатическим условиям района, а также красивых с декоративной точки зрения.

Отметим, что кампания по посадке деревьев стартовала сегодня. Была создана карта мест для посадки деревьев. В целом, по стране будет посажено 650 тыс. деревьев.

Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!