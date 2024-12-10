В Ханкенди и Агдере в 2025 году планируется установка автоматических метеостанций

В 2025 году планируется установка 5 автоматических метеорологических станций, в том числе в Ханкенди и Агдере.

В 2025 году планируется установка 5 автоматических метеорологических станций, в том числе в Ханкенди и Агдере.

Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об этом заявил завотделом Министерства экологии и природных ресурсов Кянан Керимли на заседании рабочей группы по экологическим вопросам.

По его словам, на освобожденных территориях установлены и введены в эксплуатацию 11 автоматических гидрологических станций на 10 реках и 5 автоматических метеорологических станций:

"Кроме того, в Ханкенди, в селе Гюлябирд Лачынского района и вблизи города Ходжалы установлены и введены в эксплуатацию 3 автоматические агрометеорологические станции".