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В Ханкенди и Агдере в 2025 году планируется установка автоматических метеостанций

В Ханкенди и Агдере в 2025 году планируется установка автоматических метеостанций В 2025 году планируется установка 5 автоматических метеорологических станций, в том числе в Ханкенди и Агдере.
Экология
10 декабря 2024 г. 14:45
В Ханкенди и Агдере в 2025 году планируется установка автоматических метеостанций

В 2025 году планируется установка 5 автоматических метеорологических станций, в том числе в Ханкенди и Агдере.

Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об этом заявил завотделом Министерства экологии и природных ресурсов Кянан Керимли на заседании рабочей группы по экологическим вопросам.

По его словам, на освобожденных территориях установлены и введены в эксплуатацию 11 автоматических гидрологических станций на 10 реках и 5 автоматических метеорологических станций:

"Кроме того, в Ханкенди, в селе Гюлябирд Лачынского района и вблизи города Ходжалы установлены и введены в эксплуатацию 3 автоматические агрометеорологические станции".

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Версия на английском языке Azerbaijan plans to install automatic meteorological stations in Khankandi, Aghdara
Версия на азербайджанском языке Gələn il Xankəndi və Ağdərədə avtomat meteoroloji stansiyaların quraşdırılması planlaşdırılır

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