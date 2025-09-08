В Хачмазе расследуют незаконное уничтожение многолетних деревьев
- 08 сентября, 2025
- 11:47
Региональное управление экологии и природных ресурсов Хачмаза инициировало расследование по факту уничтожения многолетних деревьев на одной из центральных улиц города.
По информации северного бюро Report, пять ценных деревьев - сосны и тополя, посаженные много лет назад перед многоквартирным домом по адресу улица Зарифы Алиевой, 66, были с корнем выкорчеваны минувшей ночью.
Предварительное расследование указывает на возможную связь между уничтожением деревьев и ремонтными работами, проводимыми в коммерческом объекте на первом этаже здания.
В региональном управлении сообщили Report, что расследование было начато незамедлительно. Специалисты уже провели осмотр территории. Окончательное решение будет принято после завершения всестороннего расследования.