ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война
    ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война

    В Хачмазе расследуют незаконное уничтожение многолетних деревьев

    Экология
    • 08 сентября, 2025
    • 11:47
    В Хачмазе расследуют незаконное уничтожение многолетних деревьев

    Региональное управление экологии и природных ресурсов Хачмаза инициировало расследование по факту уничтожения многолетних деревьев на одной из центральных улиц города.

    По информации северного бюро Report, пять ценных деревьев - сосны и тополя, посаженные много лет назад перед многоквартирным домом по адресу улица Зарифы Алиевой, 66, были с корнем выкорчеваны минувшей ночью.

    Предварительное расследование указывает на возможную связь между уничтожением деревьев и ремонтными работами, проводимыми в коммерческом объекте на первом этаже здания.

    В региональном управлении сообщили Report, что расследование было начато незамедлительно. Специалисты уже провели осмотр территории. Окончательное решение будет принято после завершения всестороннего расследования.

    Хачмаз деревья уничтожение расследование
    Фото
    Xaçmazda şam və qovaq ağacları məhv edilib, araşdırma aparılır

    Последние новости

    12:25

    Азербайджан увеличил инвестиции в Грузию на 1%

    Финансы
    12:24

    Четыре человека стали жертвой террористической атаки в Иерусалиме - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    12:23

    Казахстан примет госпрограмму для стимулирования контейнерных перевозок

    В регионе
    12:18

    Токаев предложил создать однопалатный парламент в Казахстане

    В регионе
    12:18

    В Грузии арестованы 30 криминальных авторитетов

    В регионе
    12:16

    Бинагадинское РУП возбудило дело по факту резонансного ДТП с падением грузовика с моста

    Происшествия
    12:15

    Главный тренер сборной Азербайджана Фернанду Сантуш отправлен в отставку

    Футбол
    12:11
    Фото

    Азербайджан участвует в 25-й Китайской международной выставке инвестиций и торговли

    Бизнес
    12:05

    Прибыль Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда выросла более чем на 10%

    Финансы
    Лента новостей