В Гызылагаджском и Аггёльском национальных парках пройдет "День открытых дверей"

В связи со Всемирным днем водно-болотных угодий 2 февраля в Гызылагаджском и Аггёльском национальных парках пройдет "День открытых дверей", вход в национальные парки будет бесплатным.

В связи со Всемирным днем водно-болотных угодий 2 февраля в Гызылагаджском и Аггёльском национальных парках пройдет "День открытых дверей", вход в национальные парки будет бесплатным.

Об этом Report сообщил представитель Службы охраны биоразнообразия Рашад Аллахвердиев.

По его словам, в Азербайджане водно-болотные угодья занимают площадь в более чем 200 тыс. гектаров, здесь в период зимовья и миграции собираются сотни тысяч видов орнитофауны.

Представитель службы напомнил, что Гызылагаджский и Аггёльский национальные парки 25 мая 2001 года были включены в список Рамсарской конвенции (Конвенция о водно-болотных угодьях).