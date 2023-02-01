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В Гызылагаджском и Аггёльском национальных парках пройдет "День открытых дверей"

В Гызылагаджском и Аггёльском национальных парках пройдет "День открытых дверей" В связи со Всемирным днем водно-болотных угодий 2 февраля в Гызылагаджском и Аггёльском национальных парках пройдет "День открытых дверей", вход в национальные парки будет бесплатным.
Экология
1 февраля 2023 г. 14:31
В Гызылагаджском и Аггёльском национальных парках пройдет День открытых дверей

В связи со Всемирным днем водно-болотных угодий 2 февраля в Гызылагаджском и Аггёльском национальных парках пройдет "День открытых дверей", вход в национальные парки будет бесплатным.

Об этом Report сообщил представитель Службы охраны биоразнообразия Рашад Аллахвердиев.

По его словам, в Азербайджане водно-болотные угодья занимают площадь в более чем 200 тыс. гектаров, здесь в период зимовья и миграции собираются сотни тысяч видов орнитофауны.

Представитель службы напомнил, что Гызылагаджский и Аггёльский национальные парки 25 мая 2001 года были включены в список Рамсарской конвенции (Конвенция о водно-болотных угодьях).

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Версия на азербайджанском языке ФотоSabah Qızılağac və Ağgöl milli parklarında “açıq qapı” günü keçiriləcək

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