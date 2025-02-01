В Губинском, Гусарском, Хачмазском и Шабранском районах посажено более 8 тысяч деревьев

Сегодня на открытых и редколесных территориях лесного фонда Губинского, Гусарского, Хачмазского и Шабранского районов было посажено более 8 тысяч саженцев дуба, липы, эльдарской сосны и грецкого ореха.

Сегодня на открытых и редколесных территориях лесного фонда Губинского, Гусарского, Хачмазского и Шабранского районов было посажено более 8 тысяч саженцев дуба, липы, эльдарской сосны и грецкого ореха.

Об этом сообщил северному бюро Report директор Губинского регионального центра лесного хозяйства Эльвин Бахышов.

"Мероприятия по восстановлению лесов на землях лесного фонда северного региона будут продолжены", - сказал он

Отметим, что в акциях по посадке деревьев приняли участие министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, главы местных районных исполнительных властей, сотрудники правоохранительных органов и районная общественность.