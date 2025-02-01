В Губе установлен новый метеорадар для прогнозирования ливней и градов

На территории села II Нюгеди Губинского района установлен новый допплеровский метеорадар.

На территории села II Нюгеди Губинского района установлен новый допплеровский метеорадар.

Об этом северному бюро Report сообщила заместитель начальника Национальной службы гидрометеорологии Гюльнара Аббасова.

По ее словам, метеорадар, являющийся важным элементом системы раннего оповещения, позволит отслеживать атмосферные процессы и получать информацию о ливнях с градом за несколько часов в радиусе 100-150 км.

"С его помощью также будут составляться ранние предупреждения о возможных селях и наводнениях на реках юго-восточного склона Большого Кавказа", - добавила она.

Заместитель руководителя службы подчеркнула, что управление радарной системой будет происходить в автоматизированном режиме.

На церемонии открытия нового метеорадара в Губинском районе принял участие министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев.