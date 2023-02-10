О нас

В Губе обнаружены незаконные угольные скважины

В Губе обнаружены незаконные угольные скважины В ходе контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Государственной службы экологической безопасности на территории села Тюляр Губинского района, в приусадебных участках граждан были обнаружены угольные скважины, в которых незаконно производился древ
Экология
10 февраля 2023 г. 20:23
В Губе обнаружены незаконные угольные скважины

В ходе контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Государственной службы экологической безопасности на территории села Тюляр Губинского района, в приусадебных участках граждан были обнаружены угольные скважины, в которых незаконно производился древесный уголь.

Об этом Report сообщил официальный представитель Госслужбы Бахруз Магомедов.

В ходе расследования было установлено, что незаконной добычей угля занимаются жители села Тюляр Губинского района Тарана Лиханова и Сакит Абилов.

В связи с выявленными фактами составлен протокол, в отношении виновных лиц приняты соответствующие законодательству меры, угольные скважины ликвидированы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Qubada qanunsuz kömür quyuları aşkar edilib

Самое читаемое

По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 67 автомобилей российских миротворцев
ФотоПо дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 67 автомобилей российских миротворцев
6 февраля 2023 г. 19:35
Имущество Texnikabank сдается в аренду
Имущество Texnikabank сдается в аренду
6 февраля 2023 г. 13:27
В ООН назвали жизненно важным продление зерновой сделки в марте
В ООН назвали жизненно важным продление зерновой сделки в марте
6 февраля 2023 г. 20:05
Президент Азербайджана пригласил вьетнамские компании участвовать в реализации проектов на освобожденных территориях
Президент Азербайджана пригласил вьетнамские компании участвовать в реализации проектов на освобожденных территориях
7 февраля 2023 г. 16:26
Посольство Турции в Баку обратилось к жителям Азербайджана
Посольство Турции в Баку обратилось к жителям Азербайджана
8 февраля 2023 г. 14:40
В исправительной колонии в России произошел пожар, погибли двое осужденных
В исправительной колонии в России произошел пожар, погибли двое осужденных
9 февраля 2023 г. 13:18
В Шуше пройдет кинофестиваль тюркского мира Коркут Ата
В Шуше пройдет кинофестиваль тюркского мира "Коркут Ата"
9 февраля 2023 г. 15:43
США впервые объявили о передаче конфискованных у россиян активов Украине
США впервые объявили о передаче конфискованных у россиян активов Украине
4 февраля 2023 г. 03:39
В международном аэропорту Нахчывана задержан нарушитель общественного порядка
В международном аэропорту Нахчывана задержан нарушитель общественного порядка
4 февраля 2023 г. 12:33
Обнародован топ-10 стран по количеству посещений интернет-ресурсов госструктур Азербайджана
Обнародован топ-10 стран по количеству посещений интернет-ресурсов госструктур Азербайджана
4 февраля 2023 г. 17:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi