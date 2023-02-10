В Губе обнаружены незаконные угольные скважины

В ходе контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Государственной службы экологической безопасности на территории села Тюляр Губинского района, в приусадебных участках граждан были обнаружены угольные скважины, в которых незаконно производился древ

В ходе контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Государственной службы экологической безопасности на территории села Тюляр Губинского района, в приусадебных участках граждан были обнаружены угольные скважины, в которых незаконно производился древесный уголь.

Об этом Report сообщил официальный представитель Госслужбы Бахруз Магомедов.

В ходе расследования было установлено, что незаконной добычей угля занимаются жители села Тюляр Губинского района Тарана Лиханова и Сакит Абилов.

В связи с выявленными фактами составлен протокол, в отношении виновных лиц приняты соответствующие законодательству меры, угольные скважины ликвидированы.