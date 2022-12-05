О нас

В горных районах на дорогах ожидается гололедица

В горных районах на дорогах ожидается гололедица В горных районах Азербайджана существует вероятность обледенения дорог из-за морозов
Экология
5 декабря 2022 г. 12:35
В горных районах на дорогах ожидается гололедица

В горных районах Азербайджана существует вероятность обледенения дорог из-за морозов.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Национальной гидрометеорологической службы на 12:00 5 декабря, в Дашкесанском, Кедабекском, Нафталанском, Гянджинском, Шамкирском, Агстафинском, Балакенском, Огузском, Габалинском, Загатальском, Шекинском, Исмаиллинском, Шамахинском, Губинском, Шабранском, Тертерском, Ярдымлинском районах идет снег.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове достигла 4 градусов, в низменных районах - 3 градусов тепла, в горных районах – 5-8 градусов, в высокогорных районах – 11-13 градусов мороза.

В связи с холодными, морозными погодными условиями, наблюдаемыми на территории страны, в горных районах возможна гололедица.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Şaxtalı hava şəraiti ilə əlaqədar yolların buz bağlaması ehtimalı var

Самое читаемое

В МИД России возмутились планами Франции создать трибунал по РФ
В МИД России возмутились планами Франции создать трибунал по РФ
2 декабря 2022 г. 17:27
Объявлен прогноз погоды на декабрь
Объявлен прогноз погоды на декабрь
1 декабря 2022 г. 09:50
Сотрудники азербайджанских госструктур проехали в Ханкенди
Сотрудники азербайджанских госструктур проехали в Ханкенди
3 декабря 2022 г. 16:16
В Азербайджане введут штрафы за перекодировку мобильных телефонов
В Азербайджане введут штрафы за перекодировку мобильных телефонов
30 ноября 2022 г. 15:56
Командующий РМК: На сайте Минобороны России топонимы указываются по другому
Командующий РМК: На сайте Минобороны России топонимы указываются по другому
3 декабря 2022 г. 21:07
Учителей и учащихся предложено освободить от оплаты за проезд в Азербайджане
Учителей и учащихся предложено освободить от оплаты за проезд в Азербайджане
29 ноября 2022 г. 11:55
Семьи иранских футболистов столкнулись с давлением перед матчем с США
Семьи иранских футболистов столкнулись с давлением перед матчем с США
29 ноября 2022 г. 09:26
Завершены ремонтные работы на еще одном участке дороги Баксол
ФотоЗавершены ремонтные работы на еще одном участке дороги "Баксол"
28 ноября 2022 г. 14:00
Госкомитет: Разрушения в Карабахе можно сравнить с разрушениями в Пальмире и Нимруде
Госкомитет: Разрушения в Карабахе можно сравнить с разрушениями в Пальмире и Нимруде
2 декабря 2022 г. 19:42
Утвержден устав Агентства геодезии и картографии
Утвержден устав Агентства геодезии и картографии
30 ноября 2022 г. 19:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi