В горных районах на дорогах ожидается гололедица

В горных районах Азербайджана существует вероятность обледенения дорог из-за морозов

В горных районах Азербайджана существует вероятность обледенения дорог из-за морозов.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Национальной гидрометеорологической службы на 12:00 5 декабря, в Дашкесанском, Кедабекском, Нафталанском, Гянджинском, Шамкирском, Агстафинском, Балакенском, Огузском, Габалинском, Загатальском, Шекинском, Исмаиллинском, Шамахинском, Губинском, Шабранском, Тертерском, Ярдымлинском районах идет снег.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове достигла 4 градусов, в низменных районах - 3 градусов тепла, в горных районах – 5-8 градусов, в высокогорных районах – 11-13 градусов мороза.

В связи с холодными, морозными погодными условиями, наблюдаемыми на территории страны, в горных районах возможна гололедица.