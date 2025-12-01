В горных районах Азербайджана выпадет снег

2 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром не исключается моросящий дождь. Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 9-13, днем ​- ​15-18 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 762 до 766 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 70-80%.

В горных и предгорных районах Азербайджана завтра ожидаются переменные осадки, в горных районах выпадет снег, не исключается туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-5, днем - ​​12-15 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем - ​​1-6 градусов тепла.