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В Гахе высота снежного покрова достигла 46 см

В Гахе высота снежного покрова достигла 46 см По данным на 9 февраля, на территории страны наблюдались дождливые погодные условия, местами выпал снег.
Экология
9 февраля 2023 г. 11:27
В Гахе высота снежного покрова достигла 46 см

По данным на 9 февраля, на территории страны наблюдались дождливые погодные условия, местами выпал снег.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, высота снежного покрова в Гахе составила 46 см, в Агдере (Ордубаде) - 28 см, в Шеки - 23 см, в Лазе - 20 см, в Шахдаге - 18 см, в Хыналыге - 16 см, в Халтане - 14 см, в Грызе - 12 см, в Лерике - 11 см, в Гусаре - 10 см, в Шамахы, Губе - 9 см, в Шахбузе, Гядабее - 8 см, в Дашкесане, Алтыагадже - 7 см, в Гёйгёле - 4 см, в Огузе - 3 см, в Гобустане - 2 см, в Нахчыване, Габале, Загатале, Хачмазе, Исмаиллы и Астаре - 1 см.

Количество выпавших осадков составило в Астаре 25 мм, в Шамахы - 20 мм, в Гахе, Шеки - 12 мм, в Лерике - 11 мм, в Лянкяране - 10 мм, в Огузе, Шахбузе - 8 мм, в Лазе, Габале - 7 мм, в Загатале - 6 мм, в Балакяне, Ярдымлы - 4 мм, в Мингячевире, Хыналыге, Нахчыване - 2 мм, в Шаруре - до 1 мм.

Преобладал северо-западный ветер, местами усиливавшийся до 20 м/с в Нефтчале, 15 м/с в Халтане, 36 м/с в Баку и на Абшеронском полуострове. По данным метеорологической станции "Нефтяные камни", высота волн в Каспийском море достигла 4,8 метра.

В Нафталане, Гяндже, Нахчыване, Балакяне, Габале, Шеки, Шамахы, Гахе, Гусаре, Грызе, Гёйчае, Лерике наблюдался туман, видимость снизилась до 50-200 метров.

8 февраля температура в Баку была на 1,5° ниже климатической нормы. Так, минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 1° мороза, в Нахчыване - 10° мороза, в горных районах - 10-15° мороза и в низменных районах - от 1° мороза до 1° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Qaxda qar örtüyünün hündürlüyü 46 sm-ə çatıb - FAKTİKİ HAVA

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