В Габале, Губе и Масаллы ликвидированы незаконные угольные скважины

В ходе контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Государственной службы экологической безопасности в Габалинском, Губинском и Масаллинском районах на приусадебных участках граждан были обнаружены 13 угольных скважин, в которых незаконно производился древесный уголь.
Об этом Report сообщил официальный представитель Госслужбы Бахруз Магомедов.
В отношении занимавшихся незаконной добычей угля жителей Габалинского района Галиба Джаббарова, Алима Самедли, Степана Канкалова, Губинского района – Халига Бахышова, Масаллинского района – Тельмана Алиева, Абида Абасгулиева, Асима Гейдарова, Сулеймана Сулейманова, Исрафила Абдуллаева, Самеддина Фейзуллаева, Ядигара Гурбанова и Ихтияра Сафарова приняты соответствующие законодательству меры.
Угольные скважины ликвидированы.