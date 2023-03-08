В Габале, Губе и Масаллы ликвидированы незаконные угольные скважины

В Габале, Губе и Масаллы ликвидированы незаконные угольные скважины

В ходе контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Государственной службы экологической безопасности в Габалинском, Губинском и Масаллинском районах на приусадебных участках граждан были обнаружены 13 угольных скважин, в которых незаконно производил

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В ходе контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Государственной службы экологической безопасности в Габалинском, Губинском и Масаллинском районах на приусадебных участках граждан были обнаружены 13 угольных скважин, в которых незаконно производился древесный уголь. Об этом Report сообщил официальный представитель Госслужбы Бахруз Магомедов. В отношении занимавшихся незаконной добычей угля жителей Габалинского района Галиба Джаббарова, Алима Самедли, Степана Канкалова, Губинского района – Халига Бахышова, Масаллинского района – Тельмана Алиева, Абида Абасгулиева, Асима Гейдарова, Сулеймана Сулейманова, Исрафила Абдуллаева, Самеддина Фейзуллаева, Ядигара Гурбанова и Ихтияра Сафарова приняты соответствующие законодательству меры. Угольные скважины ликвидированы. Подпишитесь на наш Telegram канал