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В Физули высажено более 600 деревьев

В Физули высажено более 600 деревьев По инициативе Министерства экологии и природных ресурсов был организован медиатур в освобожденное от оккупации село Гарамаммедли Физулинского района.
Экология
28 апреля 2021 г. 19:40
В Физули высажено более 600 деревьев

По инициативе Министерства экологии и природных ресурсов был организован медиатур в освобожденное от оккупации село Гарамаммедли Физулинского района.

Как сообщил командированный в Физули сотрудник Report, в ходе визита на 1 гектаре земли в селе было посажено более 600 деревьев различных пород.

В ходе медиатура, организованного министерством в освобожденные от оккупации Физулинский и Ходжавендский районы, заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов сообщил журналистам, что в связи с повреждением армянами в период оккупации зеленых насаждений ведется мониторинг по 4 направлениям: "Ведется подсчет ущерба и результат будет представлен соответствующим структурам для предъявления Армении иска о компенсации ущерба. После того, как территории будут очищены от мин, будут проведены более масштабные лесовосстановительные работы".

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Версия на английском языке Over 600 trees planted in Azerbaijan’s Fuzuli district
Версия на азербайджанском языке ФотоFüzulidə 600-dən çox ağac əkilib

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