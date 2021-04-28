В Физули высажено более 600 деревьев

По инициативе Министерства экологии и природных ресурсов был организован медиатур в освобожденное от оккупации село Гарамаммедли Физулинского района.

По инициативе Министерства экологии и природных ресурсов был организован медиатур в освобожденное от оккупации село Гарамаммедли Физулинского района.

Как сообщил командированный в Физули сотрудник Report, в ходе визита на 1 гектаре земли в селе было посажено более 600 деревьев различных пород.

В ходе медиатура, организованного министерством в освобожденные от оккупации Физулинский и Ходжавендский районы, заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов сообщил журналистам, что в связи с повреждением армянами в период оккупации зеленых насаждений ведется мониторинг по 4 направлениям: "Ведется подсчет ущерба и результат будет представлен соответствующим структурам для предъявления Армении иска о компенсации ущерба. После того, как территории будут очищены от мин, будут проведены более масштабные лесовосстановительные работы".