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В Джебраильском и Физулинском районах к концу года будут созданы новые зеленые зоны

В Джебраильском и Физулинском районах к концу года будут созданы новые зеленые зоны 13:54
Экология
10 октября 2024 г. 14:07
В Джебраильском и Физулинском районах к концу года будут созданы новые зеленые зоны

В Джебраильском и Физулинском районах к концу 2024 года планируется создание новых зеленых насаждений.

Как сообщает Report, об этом на заседании рабочей группы по экологическим вопросам заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов.

Замминистра сообщил, что на территории Зангиланского района создано 55 гектаров (га) новых зеленых насаждений, на территории Агдамского района — 11 га, а на территории Джебраильского района — 20 га.

По его словам, в настоящее время ведутся земельные работы для создания 30 га зеленых насаждений в Джебраильском районе и 16,7 га в Физулинском районе и работы по созданию этих зеленых насаждений планируется завершить к концу текущего года.

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Версия на азербайджанском языке İlin sonuna Cəbrayıl və Füzuli rayonlarında yeni yaşıllıqlar salınacaq

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