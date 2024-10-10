В Джебраильском и Физулинском районах к концу года будут созданы новые зеленые зоны

13:54

В Джебраильском и Физулинском районах к концу 2024 года планируется создание новых зеленых насаждений.

Как сообщает Report, об этом на заседании рабочей группы по экологическим вопросам заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов.

Замминистра сообщил, что на территории Зангиланского района создано 55 гектаров (га) новых зеленых насаждений, на территории Агдамского района — 11 га, а на территории Джебраильского района — 20 га.

По его словам, в настоящее время ведутся земельные работы для создания 30 га зеленых насаждений в Джебраильском районе и 16,7 га в Физулинском районе и работы по созданию этих зеленых насаждений планируется завершить к концу текущего года.