В Джебраиле понаблюдали за ходом восстановительных работ на кяхризе Гусейнага

В Джебраиле продолжаются ремонтно-восстановительные работы на кяхризе Гусейнага.

В Джебраиле продолжаются ремонтно-восстановительные работы на кяхризе Гусейнага.

Как сообщает Report, представители Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, Специального представительства президента в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, а также Министерства сельского и лесного хозяйства Турции ознакомились с процессом восстановления кяхриза Гусейнага, который обеспечивает водой "Азербайджано-турецкий международный лесной учебный центр, комплекс "Умное питомниководство и дружба", а также питает родник Дружбы.

В завершении представители ведомств провели акцию по посадке деревьев. На территории, подготовленной ОАО "Азербайджанское озеленение и ландшафтное устройство" рядом с городом Джебраил, были высажены оливковые деревья, символизирующие дружбу и экологическое возрождение региона.