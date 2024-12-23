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В Джебраиле понаблюдали за ходом восстановительных работ на кяхризе Гусейнага

В Джебраиле понаблюдали за ходом восстановительных работ на кяхризе Гусейнага В Джебраиле продолжаются ремонтно-восстановительные работы на кяхризе Гусейнага.
Экология
23 декабря 2024 г. 19:23
В Джебраиле понаблюдали за ходом восстановительных работ на кяхризе Гусейнага

В Джебраиле продолжаются ремонтно-восстановительные работы на кяхризе Гусейнага.

Как сообщает Report, представители Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, Специального представительства президента в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, а также Министерства сельского и лесного хозяйства Турции ознакомились с процессом восстановления кяхриза Гусейнага, который обеспечивает водой "Азербайджано-турецкий международный лесной учебный центр, комплекс "Умное питомниководство и дружба", а также питает родник Дружбы.

В завершении представители ведомств провели акцию по посадке деревьев. На территории, подготовленной ОАО "Азербайджанское озеленение и ландшафтное устройство" рядом с городом Джебраил, были высажены оливковые деревья, символизирующие дружбу и экологическое возрождение региона.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCəbrayılda Hüseynağa kəhrizində aparılan təmir-bərpa işlərinə baxış keçirilib

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