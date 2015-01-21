​В Джалилабаде из-за незаконной охоты на животных задержаны 4 человека

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Сотрудники соответствующих структур министерства экологии и природных ресурсов в целях ознакомления с соблюдением требований "Закона об охоте" на территории республики провели очередные рейды. Как сообщает Report, об этом говорится в информации, распространенном министерством. Во время рейда в прибрежной зоне на территории Сиазаньского района задержан житель села Еникенд Рустам Алиев, который вел незаконную охоту. У него изъято одно ружье и один патрон. В отношении задержанного составлен соответствующий протокол и он оштрафован на 1000 манатов. Во время проведения второго рейда на этой же территории задержан неизвестный, у которого изъято оружие и 2 патрона. Материалы по установлению личности нарушителя отправлены в отдел полиции Сиазаньского района.

Во время рейда в Самухском районе задержан житель Гянджи Тельман Рагимов, у которого изъято ружье и 5 патронов. В отношении нарушителя составлен соответствующий протокол и он тоже оштрафован на 1000 манатов.

В результате проведенного рейда в Джалилабаде задержаны 4 неизвестных. У них изъято 4 ружья, составлен соответствующий протокол. Материалы по установлению личностей нарушителей отправлены в отдел полиции Джалилабадского района.

В целях борьбы с незаконной охотой в республике продолжаются рейды.