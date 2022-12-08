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В Дагестане создадут оперштаб по ситуации с массовой гибелью каспийских тюленей

В Дагестане создадут оперштаб по ситуации с массовой гибелью каспийских тюленей Оперативный штаб по ситуации с массовой гибелью краснокнижных нерп (тюленей) в Каспийском море, обнаруженных на побережье Дагестана, создается по поручению председателя правительства региона Абдулмуслима Абдулмуслимова.
Экология
8 декабря 2022 г. 08:03
В Дагестане создадут оперштаб по ситуации с массовой гибелью каспийских тюленей

Оперативный штаб по ситуации с массовой гибелью краснокнижных нерп (тюленей) в Каспийском море, обнаруженных на побережье Дагестана, создается по поручению председателя правительства региона Абдулмуслима Абдулмуслимова.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале республиканского кабмина.

"Абдулмуслим Абдулмуслимов поручил оперативно сформировать соответствующий оперативный штаб под руководством министра природных ресурсов и экологии Дагестана Ибрагима Ибрагимова", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в состав оперштаба войдут, в частности, представители Росприроднадзора, Росрыболовства, Прикаспийского института биологических ресурсов, а также главы муниципальных образований и ученые.

"Распоряжение о штабе должно быть подписано в ближайшее время", - приводятся слова премьера.

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Версия на азербайджанском языке Xəzər suitilərinin kütləvi ölümü ilə bağlı operativ qərargah yaradılacaq

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