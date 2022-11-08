В честь Дня Победы в селе Агалы прошла акция по посадке деревьев

По случаю 8 ноября - Дня Победы во дворе средней школы села Агалы Зангиланского района была проведена акция по посадке деревьев.
Как сообщает карабахское бюро Report, акции предшествовала встреча с представителями интеллигенции района.
На встрече выступил специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Зангиланском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район, Вахид Гаджиев. Он рассказал о важности этой встречи и мероприятий, проводимых во вторую годовщину Победы.
Затем учителей средней школы села Агалы наградили памятными подарками.
Мероприятие продолжилось посадкой деревьев во дворе школы, было посажено 100 различных видов фруктовых деревьев.