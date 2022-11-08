В честь Дня Победы в селе Агалы прошла акция по посадке деревьев

В честь Дня Победы в селе Агалы прошла акция по посадке деревьев

По случаю 8 ноября - Дня Победы во дворе средней школы села Агалы Зангиланского района была проведена акция по посадке деревьев.

https://static.report.az/photo/a27e7fb3-faea-34a3-a6dd-467a6a4b680b.jpg https://static.report.az/photo/a27e7fb3-faea-34a3-a6dd-467a6a4b680b.jpg

Версия на английском языке Фото Tree-planting campaign held in Aghali village on Victory Day