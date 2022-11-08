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В честь Дня Победы в селе Агалы прошла акция по посадке деревьев

В честь Дня Победы в селе Агалы прошла акция по посадке деревьев По случаю 8 ноября - Дня Победы во дворе средней школы села Агалы Зангиланского района была проведена акция по посадке деревьев.
Экология
8 ноября 2022 г. 12:54
В честь Дня Победы в селе Агалы прошла акция по посадке деревьев

По случаю 8 ноября - Дня Победы во дворе средней школы села Агалы Зангиланского района была проведена акция по посадке деревьев.

Как сообщает карабахское бюро Report, акции предшествовала встреча с представителями интеллигенции района.

На встрече выступил специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Зангиланском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район, Вахид Гаджиев. Он рассказал о важности этой встречи и мероприятий, проводимых во вторую годовщину Победы.

Затем учителей средней школы села Агалы наградили памятными подарками.

Мероприятие продолжилось посадкой деревьев во дворе школы, было посажено 100 различных видов фруктовых деревьев.

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Версия на английском языке ФотоTree-planting campaign held in Aghali village on Victory Day
Версия на азербайджанском языке ФотоZəfər Günü ilə bağlı Ağalı kəndində ağacəkmə aksiyası keçirilib

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