    Экология
    • 29 сентября, 2025
    • 17:17
    В ближайшие три дня в Азербайджане ожидаются ливни и грозы - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 30 сентября до полудня 1 октября ожидаются переменные осадки.

    Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

    Отмечается, что в некоторых частях полуострова местами ожидаются проливные дожди, сопровождаемые грозами.

    В регионах Азербайджана с вечера 30 сентября до вечера 2 октября ожидаются осадки с грозами. В некоторых регионах (Газах-Гянджа, Карабах и Восточный Зангезур, Балакян-Шеки, Губа-Гусар, Центральный Аран, Лянкяран-Астара) осадки будут интенсивными, не исключается град, в горных районах осадки могут перейти в снег.

    В связи с неблагоприятными погодными условиями прогнозируется повышение уровня воды в реках. Существует вероятность кратковременных паводков и селей в некоторых горных реках.

