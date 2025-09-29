В ближайшие три дня в Азербайджане ожидаются ливни и грозы - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 30 сентября до полудня 1 октября ожидаются переменные осадки.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Отмечается, что в некоторых частях полуострова местами ожидаются проливные дожди, сопровождаемые грозами.

В регионах Азербайджана с вечера 30 сентября до вечера 2 октября ожидаются осадки с грозами. В некоторых регионах (Газах-Гянджа, Карабах и Восточный Зангезур, Балакян-Шеки, Губа-Гусар, Центральный Аран, Лянкяран-Астара) осадки будут интенсивными, не исключается град, в горных районах осадки могут перейти в снег.

В связи с неблагоприятными погодными условиями прогнозируется повышение уровня воды в реках. Существует вероятность кратковременных паводков и селей в некоторых горных реках.