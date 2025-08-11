В ближайшие два дня в Азербайджане ожидается сильный ветер

О нас

11 августа 2025 г. 17:48
В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых регионах объявлен желтый уровень погодной опасности в связи с ветреной погодой, ожидаемой 12-13 августа.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В Баку и на Абшеронском полуострове, в Джульфе, Ордубаде, Огузе, Габале, Исмаиллы, Шамахы, Агдаше, Агсу, Агдаме, Агдере, Агджабеди, Товузе, Агстафе, Газахе, Самухе, Гёйгёле, Шамкире, Шеки, Балакяне, Гахе, Загатале, Гёйчае, Дашкесане, Гедабеке, Гяндже, Гёранбое, Нафталане, Хызы, Гобустане, Джалилабаде, Билясуваре, Мингячевире, Гаджигабуле, Сабирабаде, Губе, Гусаре, Хачмазе, Шабране, Сиязане, Евлахе, Тертере, Барде, Кяльбаджаре, Лачыне, Зангилане, Джебраиле, Ширване, Сальяне, Нефтчале, Саатлы будет преобладать северо-западный ветер, скорость которого будет достигать 13,9-20,7 м/сек.

