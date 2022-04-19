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В ближайшие дни в районах ожидаются осадки

В ближайшие дни в районах ожидаются осадки Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на ближайшие дни.
Экология
19 апреля 2022 г. 13:01
В ближайшие дни в районах ожидаются осадки

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на ближайшие дни.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в последние дни на территории страны на фоне южного ветра наблюдается умеренная погода, в основном без осадков.

Температура воздуха была на 2 - 4,5° выше нормы. Сегодня в течение дня сохранится стабильная погода, однако юго-западный ветер временами усилится, а 20 числа сменится северо-западным ветром, который усилится вечером того же дня и 21 числа.

В регионах с полудня 20 по 22 число временами ожидаются осадки, которые будут интенсивными в северных и западных районах, возможны грозы, град, в высокогорных районах – снег.

Западный ветер усилится до 15-20 м/с, местами - до 25-30 м/с.

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Версия на азербайджанском языке Yaxın günlərdə rayonlara yağış yağacaq, şimşək çaxacaq

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