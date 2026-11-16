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    Шоколадное изделие от партии АдГ с изображением св. Николая вызвало возмущение в ФРГ

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    • 16 ноября, 2026
    • 15:59
    Шоколадное изделие от партии АдГ с изображением св. Николая вызвало возмущение в ФРГ

    Шоколадное изделие, представленное в интернет-магазине партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), вызвало возмущение в Германии.

    Как передает Report, об этом сообщают германские медиа.

    На обертке изделия под названием "Шоколадный Николай" и стоимостью 1,35 евро, изображен святой Николай в епископском облачении, выполненном в цветах партии, который держит в руках книгу с надписью АдГ вместо Библии.

    Религиозные деятели раскритиковали данную продукцию, заявив о недопустимости использования христианских символов для партийной агитации.

    шоколад Партия Альтернатива для Германии (АдГ)
    MiniBoss
    44 filmi

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