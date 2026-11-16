Шоколадное изделие от партии АдГ с изображением св. Николая вызвало возмущение в ФРГ

Шоколадное изделие, представленное в интернет-магазине партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), вызвало возмущение в Германии.

Как передает Report, об этом сообщают германские медиа.

На обертке изделия под названием "Шоколадный Николай" и стоимостью 1,35 евро, изображен святой Николай в епископском облачении, выполненном в цветах партии, который держит в руках книгу с надписью АдГ вместо Библии.

Религиозные деятели раскритиковали данную продукцию, заявив о недопустимости использования христианских символов для партийной агитации.