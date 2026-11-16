В Турции микроавтобус с пассажирами упал в море из-за инфаркта у водителя

В турецкой провинции Балыкесир, в районе Айвалык, микроавтобус с пассажирами упал в море после того, как водитель перенес сердечный приступ за рулем.

Как сообщает Report со ссылкой на Yeni Şafak, водителя и 10 пассажиров, среди которых был младенец, извлекли из микроавтобуса и доставили в больницу.

Несмотря на усилия врачей, водитель скончался.