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    В Турции микроавтобус с пассажирами упал в море из-за инфаркта у водителя

    В регионе
    • 16 ноября, 2026
    • 16:03
    В Турции микроавтобус с пассажирами упал в море из-за инфаркта у водителя

    В турецкой провинции Балыкесир, в районе Айвалык, микроавтобус с пассажирами упал в море после того, как водитель перенес сердечный приступ за рулем.

    Как сообщает Report со ссылкой на Yeni Şafak, водителя и 10 пассажиров, среди которых был младенец, извлекли из микроавтобуса и доставили в больницу.

    Несмотря на усилия врачей, водитель скончался.

    Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Несчастный случай
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    Türkiyədə sürücüsü infarkt keçirən mikroavtobus dənizə düşüb, 1 nəfər ölüb, 10 nəfər yaralanıb
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    Minibus carrying passengers plunges into sea in Türkiye after driver suffers heart attack
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