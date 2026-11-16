Депутат предложил обновить дорожную инфраструктуру для развития туризма в Гусаре

Для расширения туристических маршрутов в Гусарском районе необходимо обновить дорожную инфраструктуру.

Как передает Report, с таким предложением депутат Азер Бадамов выступил на пленарном заседании Милли Меджлиса в ходе обсуждения проекта бюджета на 2027 год.

По его словам, Гусарский район обладает большими возможностями с точки зрения туризма и социально-экономического развития.

"Проведение международных лыжных соревнований в Туристическом центре "Шахдаг" еще больше повысит туристический потенциал района. Однако развитие туризма не ограничивается лишь строительством современных отелей и лыжных комплексов. Важное значение имеет и дорожная инфраструктура, обеспечивающая удобный доступ туристов к этим местам. Хотя основная дорога в направлении Шахдага модернизирована, состояние дорог, ведущих к некоторым селам вблизи комплекса, не отвечает современным требованиям", - сказал Бадамов.

Депутат добавил, что реконструкция этих дорог важна как для удобства местного населения, так и для расширения туристических маршрутов и развития предпринимательства. "Поэтому предлагаю предусмотреть в Государственной инвестиционной программе необходимые средства для реконструкции этих дорог в 2027 году", - заключил он.