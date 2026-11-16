Ильхам Алиев COP31
    Ильхам Алиев COP31

    Депутат предложил обновить дорожную инфраструктуру для развития туризма в Гусаре

    Инфраструктура
    • 16 ноября, 2026
    • 16:02
    Депутат предложил обновить дорожную инфраструктуру для развития туризма в Гусаре

    Для расширения туристических маршрутов в Гусарском районе необходимо обновить дорожную инфраструктуру.

    Как передает Report, с таким предложением депутат Азер Бадамов выступил на пленарном заседании Милли Меджлиса в ходе обсуждения проекта бюджета на 2027 год.

    По его словам, Гусарский район обладает большими возможностями с точки зрения туризма и социально-экономического развития.

    "Проведение международных лыжных соревнований в Туристическом центре "Шахдаг" еще больше повысит туристический потенциал района. Однако развитие туризма не ограничивается лишь строительством современных отелей и лыжных комплексов. Важное значение имеет и дорожная инфраструктура, обеспечивающая удобный доступ туристов к этим местам. Хотя основная дорога в направлении Шахдага модернизирована, состояние дорог, ведущих к некоторым селам вблизи комплекса, не отвечает современным требованиям", - сказал Бадамов.

    Депутат добавил, что реконструкция этих дорог важна как для удобства местного населения, так и для расширения туристических маршрутов и развития предпринимательства. "Поэтому предлагаю предусмотреть в Государственной инвестиционной программе необходимые средства для реконструкции этих дорог в 2027 году", - заключил он.

    Туризм в Азербайджане Гусар Азер Бадамов Милли Меджлис Азербайджана (ММ) Госбюджет Азербайджана на 2027 год
    Qusar rayonunda turizm marşrutlarına gedən yolların yenidən qurulması təklif edilib
    44 filmi
    44 filmi

    Последние новости

    17:25
    Азербайджан принял участие в Форуме о будущем исламского финансирования
    Финансы
    17:18
    В Брюсселе у наркоторговца изъяли почти 50 тыс. евро и наркотические вещества
    Другие страны
    17:04
    Видео
    В Гусарском районе 8-километровый участок дороги сдан в эксплуатацию после капремонта
    Инфраструктура
    16:55
    Германия продолжит поддерживать вступление Албании в ЕС
    Другие страны
    16:53
    Экс-премьер Пакистана Имран Хан предупредил о риске кровоизлияния в мозг и остановки сердца
    Другие страны
    16:40
    В Польше задержали российского подростка за угрозы убийства в школе
    Другие страны
    16:35
    В Азербайджане объявлено желтое предупреждение из-за сильного ветра
    Экология
    16:29
    В экипаже затонувшего у Болгарии судна были граждане Азербайджана и Турции - Обновлено
    Другие страны
    16:25
    Фото
    Мухтар Бабаев: Важно создать новые механизмы климатического финансирования
    Экология
    Лента новостей