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    ЕС ввел санкции против 113 физлиц и компаний за поддержку российской военной экономики

    Другие страны
    • 16 ноября, 2026
    • 15:57
    ЕС ввел санкции против 113 физлиц и компаний за поддержку российской военной экономики

    Совет ЕС ввел дополнительные санкции против 12 физических лиц и 101 юридического лица, деятельность которых связана с финансированием российской военной экономики и поддержкой теневого флота.

    Об этом европейское бюро Report сообщает со ссылкой на решение Совета Евросоюза от 16 ноября.

    В новый санкционный список вошли почти 50 российских банков и финансовых организаций. По оценке ЕС, дальнейшее расширение ограничений в отношении банковского сектора направлено на перекрытие финансовых каналов, через которые проходят государственные доходы России и финансируется ее военная деятельность.

    Рестрикции также коснулись российской отрасли электронной коммерции. В частности, санкционное давление распространилось на единственного акционера крупнейшего российского интернет-ритейлера Wildberries, а также на физическое лицо, обладающее контрольным пакетом в другом ведущем игроке на рынке онлайн-торговли - компании Ozon.

    Кроме того, ЕС включил в список новые компании и предпринимателей, работающих в российском нефтегазовом секторе. Речь идет, в частности, о компаниях, управляющих российскими нефтеперерабатывающими заводами и нефтяным терминалом в Санкт-Петербурге, а также занимающихся разведкой и добычей энергоресурсов.

    Отдельное внимание в новом пакете уделено российскому теневому флоту. Под санкции попали компании из ОАЭ, Китая, Сейшельских Островов и Омана, закупающие российские нефтепродукты, а также предприниматели, владеющие или управляющие судами, находящимися под санкциями ЕС и незаконно перевозящими российскую нефть с использованием рискованных практик судоходства.

    В отношении всех включенных в перечень физических и юридических лиц предусмотрена заморозка активов. Физическим лицам также запрещается въезд на территорию Евросоюза. Кроме того, запрещено предоставлять фигурантам санкционного списка средства и экономические ресурсы прямо или косвенно.

    В Совете ЕС подчеркнули, что новые меры приняты в ответ на продолжающиеся российские атаки против Украины, в особенности на удары по гражданской инфраструктуре.

    Российско-украинский конфликт Антироссийские санкции Совет ЕС Европейский союз (ЕС)
    Aİ Rusiyanın 113 fiziki şəxsi və şirkətinə qarşı sanksiyalar tətbiq edib
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