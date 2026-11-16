İlham Əliyev COP31
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    Aİ Rusiyanın 113 fiziki şəxsi və şirkətinə qarşı sanksiyalar tətbiq edib

    Digər ölkələr
    • 16 noyabr, 2026
    • 16:02
    Aİ Rusiyanın 113 fiziki şəxsi və şirkətinə qarşı sanksiyalar tətbiq edib

    Avropa İttifaqı (Aİ) Şurası fəaliyyəti Rusiyanın hərbi iqtisadiyyatının maliyyələşdirilməsi və "kölgə donanması"nın dəstəklənməsi ilə bağlı olan 12 fiziki və 101 hüquqi şəxsə qarşı əlavə sanksiyalar tətbiq edib.

    Bu barədə "Report"un Avropa bürosu Avropa İttifaqı Şurasının 16 noyabr tarixli qərarına istinadən xəbər verir.

    Yeni sanksiya siyahısına 50-yə yaxın Rusiya bankı və maliyyə təşkilatı daxil edilib. Aİ-nin qiymətləndirməsinə görə, bank sektoruna qarşı məhdudiyyətlərin daha da genişləndirilməsi Rusiyanın dövlət gəlirlərinin keçdiyi və hərbi fəaliyyətinin maliyyələşdirildiyi maliyyə kanallarının bağlanmasına yönəlib.

    Məhdudiyyətlər həmçinin Rusiyanın elektron kommersiya sahəsinə də toxunub. Xüsusilə, sanksiya təzyiqi Rusiyanın ən böyük internet-pərakəndə satış şirkəti olan "Wildberries"in yeganə səhmdarına, eləcə də onlayn ticarət bazarında digər aparıcı oyunçu olan "Ozon" şirkətinin nəzarət paketinə malik fiziki şəxsə şamil olunub.

    Bundan əlavə, Aİ siyahıya Rusiyanın neft-qaz sektorunda çalışan yeni şirkətləri və sahibkarları daxil edib. Söhbət xüsusilə Rusiyanın neft emalı zavodlarını və Sankt-Peterburqdakı neft terminalını idarə edən, eləcə də enerji resurslarının hasilatı ilə məşğul olan şirkətlərdən gedir.

    Rusiyaya qarşı sanksiyalar Avropa İttifaqı (Aİ) Avropa İttifaqı Şurası
    ЕС ввел санкции против 113 физлиц и компаний за поддержку российской военной экономики
    EU Council imposes additional sanctions against 12 individuals, 101 entities linked to Russia's war economy
    44 filmi
    44 filmi

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