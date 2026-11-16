Ильхам Алиев COP31
    Ильхам Алиев COP31

    В Баку изменены дата и место проведения ярмарки мёда

    АПК
    • 16 ноября, 2026
    • 15:57
    В Баку изменены дата и место проведения ярмарки мёда

    26-я Республиканская выставка-ярмарка продуктов пчеловодства в Баку пройдет с 27 ноября по 11 декабря в Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства, ранее мероприятие планировалось провести с 20 ноября по 3 декабря на открытой парковке у Площади Государственного флага.

    На ярмарке свою продукцию представят около 300 пчеловодов из 52 районов страны. Участники отбирались в порядке очередности подачи заявок. К участию допускались фермеры, которые до 1 сентября 2026 года зарегистрировали в Электронной сельскохозяйственной информационной системе (ЭСИС) не менее 40 пчелиных семей.

    Участие в ярмарке бесплатное, и каждый фермер сможет продать не более 450 кг меда (включая упаковку) и 30 штук пчелиных сот. Фермерам будут бесплатно предоставлены торговое место, принадлежности и маркетинговая поддержка.

    Ярмарка направлена на расширение возможностей сбыта местной продукции, установление прямых связей между производителями и покупателями, а также обеспечение населения качественным отечественным медом.

    Организаторами выставки-ярмарки выступают ОАО "Аграрные закупки и снабжение" при Министерстве сельского хозяйства и Общественное объединение "Ассоциация пчеловодов Азербайджана".

    Пчеловодство Ярмарка продукции пчеловодства
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