В Азербайджане температура снизится на 10°C, в ряде районов выпадет мокрый снег и град - ОБНОВЛЕНО

В регионах Азербайджана 10 сентября во второй половине дня ожидаются ливневые осадки с грозами.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Предполагается, что местами осадки будут усиливаться, выпадет град, а в высокогорных районах - мокрый снег.

Ожидается, что до 15 сентября температура воздуха на территории страны постепенно снизится на 5-10 градусов по сравнению с предыдущими днями, а северо-западный ветер временами будет усиливаться.

Существует вероятность увеличения уровня воды в реках и кратковременных селевых потоков в некоторых горных реках.

18:01

В Азербайджане объявлен желтый уровень погодной опасности в связи с ветреной погодой, ожидаемой с 10 до 14 сентября.

В Баку и на Абшеронском полуострове, в Гяндже, Товузе, Горанбое, Дашкесане, Агстафе, Газахе, Гусаре, Хызы, Гобустане, Нефтчале будет преобладать северо-западный ветер, скорость которого усилится до 20.8-28.4 м/с. Это соответствует оранжевому уровню погодной опасности.

В других регионах Азербайджана будет преобладать северо-западный ветер, скорость которого составит 13.9-20.7 м/с, что соответствует желтому уровню погодной опасности.