    В Белене принята совместная декларация по Каспию

    Экология
    • 18 ноября, 2025
    • 21:09
    В Белене принята совместная декларация по Каспию

    В бразильском Белене принята совместная декларация об укреплении сотрудничества по решению проблемы снижения уровня Каспийского моря.

    Как сообщает Report, документ был принят на мероприятии высокого уровня, посвященном данному вопросу, в азербайджанском павильоне в рамках COP30.

    В документе подчеркивается, что прикаспийские страны продолжают выполнять свои предыдущие обязательства по этому вопросу, предусмотренные Бакинской декларацией, принятой в прошлом году на COP29 в Азербайджане.

    Отмечается, что Бакинская декларация создала основу для научного сотрудничества, обмена информацией и координированной деятельности, а новая совместный документ, принятый на COP30, служит для продолжения усилий в этом направлении.

    В документе нашли отражение цели укрепления сотрудничества в области научных исследований, мониторинга и обмена данными, а также общее намерение содействовать совместной деятельности с ООН, а также предпринимать совместные шаги для обеспечения устойчивого развития и долгосрочной стабильности Каспийского региона.

    Мероприятие было организовано по инициативе азербайджанской стороны при совместном участии председательства COP29, Министерства экологии и природных ресурсов и Временного секретариата Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря (Тегеранская конвенция).

    Лента новостей